Суд взыскал с Деревянко и его партнера более 13 миллионов рублей

Дело возбудили еще в 2023 году.

Измайловский районный суд Москвы принял решение о взыскании крупной денежной суммы с актера Павла Деревянко и криптоинвестора Григория Мулузяна. С ответчиков солидарно взыскано более 13 миллионов рублей задолженности по договору займа в пользу бизнесмена Сергея Николенко. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд постановил взыскать с ответчиков солидарно задолженность по договору займа составившую более 13 миллионов рублей» — отмечается в официальном заявлении судебной пресс-службы.

Помимо основной суммы долга с Деревянко и Мулузяна также взысканы накопившиеся проценты по займу неустойка и судебные расходы. Это увеличивает общий размер финансовых требований к ответчикам хотя точная итоговая сумма в сообщении не уточняется.

Данное дело не является первым юридическим проблемам для бизнес-партнера актера. Еще в ноябре 2023 года сообщалось что в отношении Григория Мулузяна летом того же года возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование продолжается и может повлиять на дальнейшее развитие гражданского судопроизводства.

По данным средств массовой информации к правоохранительным органам обращался предприниматель вложивший средства в криптокомпанию связанную с Деревянко. Он заключил три договора займа с актером и Мулузяном вложив более 1 миллиона рублей но не получил обещанной прибыли. Позже выяснилось что обманутых инвесторов значительно больше а общая сумма требований к Деревянко достигала 35 миллионов рублей.

Адвокат актера Евгений Розенблат ранее заявлял что его клиент сам является потерпевшим в этой ситуации. Он настаивал на том что все выдвинутые обвинения не соответствуют действительности а Деревянко стал жертвой неправомерных действий своего бизнес-партнера.

