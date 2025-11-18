Трамп заявил об открытости США к заключению соглашения с Ираном

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Диалог между Вашингтоном и Тегераном уже ведется.

Иран проявляет заинтересованность в заключении соглашения с Вашингтоном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами перед началом встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в Белом доме. По его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам.

Глава Белого дома подчеркнул, что диалог между США и Ираном уже ведется и «процесс запущен». Он также отметил, что достижение договоренности было бы предпочтительным вариантом до нанесения американскими ВВС ударов по иранским ядерным объектам.

До этого, 22 июля, официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила о готовности США к прямым переговорам с Тегераном по вопросам ядерной программы.

Удары США по иранским объектам

Трамп 22 июня сообщил об успешной атаке ВВС США на три иранских ядерных объекта. После удара американский лидер призвал к снижению напряженности.

В Тегеране отметили, что утечек радиации на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо не зафиксировано. МАГАТЭ также подтвердило отсутствие повышения уровня радиации за пределами иранских ядерных объектов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что действия США «подрывают дипломатию». Он подчеркнул, что Тегеран вправе защищать свою безопасность в соответствии с Уставом ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.