«Не надо „ля-ля“»: Прохор Шаляпин ответил на советы Николая Картозии

Певец посоветовал всем брать пример с него.

Певец Прохор Шаляпин посоветовал всем брать с него пример. Об этом любимец женской аудитории заявил корреспонденту 5-tv.ru на съемках новогоднего шоу «VK под Шубой 4».

Артист не стал слушать советов генерального продюсера канала «Пятница!» Николая Картозия, который ранее разобрал медийный образ Прохора и назвал его «фриком». Экс-участник «Фабрики звезд» напомнил, что своего звездного успеха он добился самостоятельно, выбравшись «из низов».

«Я к своему успеху пришел сам, не надо, как говорится, „ля-ля“. Со стороны может быть какие-то советы я мог бы принять, но в целом, знаете, это выглядит так „вот там то-се“. Ты любого ведущего убери со своего канала, лиши финансирования этой программы, и все. И чем он будет заниматься? А я несмотря ни на что, несмотря ни на кого, сумел добраться до людей. Понимаете, это нонсенс! Это им у меня надо учиться, а не мне у них <…>. Из низов, как я, без денег, попробуйте, друзья, попробуйте», — поделился артист.

Шоумен также посоветовал Картозии разбирать тех телеведущих, с которыми тот непосредственно работает бок о бок на протяжении многих лет.

«Это, конечно, неэтично с его стороны, потому что я никакого отношения к Николаю не имею. У него огромное количество его проектов, его телеведущих, которых он десять лет ведет на своих каналах. Вот мне кажется, их надо разбирать, но, как мы видим, они не очень-то интересны стране», — отметил певец.

По словам Шаляпина, если бы у него были такие финансовые возможности, как у телепродюсера, то он бы давно уже спел дуэтом со звездой мирового уровня.

«Я Николаю говорю, что, с теми деньгами, которые у него были, я давно бы уже давно с Леди Гагой дуэтом пел», — резюмировал Прохор.

