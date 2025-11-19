Безруков, Хабенский, Григорьев-Апполонов: кого Иванушки хотят видеть в роли себя

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Музыканты назвали нескольких актеров в шутливой форме.

Роли участников группы «Иванушки International» в будущем сериале могли бы исполнить народные артисты России Константин Хабенский и Сергей Безруков. Такое мнение выразили сами участники коллектива Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Туриченко и Кирилл Андреев в беседе с 5-tv.ru на шоу «Посиделки на Дорожном радио».

Производство сериала об «Иванушках» временно отложили.

«Съемки временно переносятся, потому что ищут структуру и фактуру», — сообщил Андрей Григорьев-Апполонов.

По словам Кирилла Туриченко, значительная часть времени уходит на подготовку к юбилейным концертам группы.

«Мы чуть отодвинули эту историю», — пояснил он.

Музыканты также отметили, что обсуждение возможного актерского состава возникало внутри группы. Остальные имена, которые они называли в шутливой форме, рассматривали как варианты, но Хабенского и Безрукова сочли наиболее подходящими.

Андрей Григорьев-Апполонов рассказал и забавный случай из своей актерской практики. Он вспомнил, как его приглашали сняться в проекте «Москва слезам не верит» Жоры Крыжовникова в роли себя самого в 1990-е годы. По словам артиста, создатели утверждали, что «многие изменились, а он — почти нет», поэтому именно его и хотели видеть в кадре.

Особое внимание коллектив уделил подготовке к юбилею группы. Репетиции идут ежедневно: обсуждаются постановки, свет, костюмы и порядок номеров. Музыканты отметили, что команда значительно расширена: в шоу задействуют большой балет, музыкантов и новые режиссерские решения, которых поклонники «ждали последние 30 лет».

«Команда большая, потому что очень много будет на сцене задействовано людей. У нас будет больше балета. <…> У нас сейчас идет большой рабочий процесс, он идет хорошо, бодро, ярко, весело», — подчеркнули участники.

Московские концерты пройдут 28, 29 и 30 ноября в Live Арена.

