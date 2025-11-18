МИЦ «Известия» и РАХ открыли выставку антифашистских карикатур

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экспозиция приурочена к 80-летию начала Нюрнбергского процесса.

В Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств прошла торжественная церемония открытия выставки «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера». Экспозиция посвящена антифашистским карикатурам времен Второй мировой войны и организована МИЦ «Известия» в сотрудничестве с Российской академией художеств. Проект приурочен к 80-летию Нюрнбергского процесса и 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова, одного из самых известных мастеров политической сатиры XX века, который проработал в «Известиях» почти 85 лет.

«Это очень важный проект для „Известий“, особенно в знаменательный год, когда вся страна празднует 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. История „Известий“ неразрывно связана с историей страны. Корреспонденты, фотографы и карикатуристы газеты вошли в историю ВОВ. Сохранение памяти — наша прямая ответственность и ежедневная работа. Поэтому мы активно занимаемся восстановлением и пополнением большого исторического архива „Известий“. Выставка — конкретный результат этих усилий», — прокомментировал генеральный директор МИЦ «Известия» и телеканала РЕН ТВ Владимир Тюлин.

В церемонии приняли участие высокопоставленные представители различных сфер. Президент Российской академии художеств Василий Церетели, главный редактор «Известий» Сергей Коротеев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, доктор исторических наук Александр Борисович Безбородов, военный обозреватель и писатель Виктор Литовкин, а также представители холдинга МИЦ «Известия» собрались, чтобы отметить значимое событие.

«Проект открывается в преддверии важной даты — 80-летия начала Нюрнбергского процесса, который Ефимов освещал для „Известий“. Но обращаемся мы не только к истории, но и в день сегодняшний. Тема борьбы с фашизмом, к сожалению, снова звучит актуально, и карикатуры Ефимова поражают тем, насколько современно они читаются, сколько прямых параллелей вызывают с нынешними событиями», — подчеркнул главный редактор газеты «Известия» Сергей Коротеев.

«Спасибо большое „Известиям“, за такой важный проект, за то, что помнят этого выдающегося художника. Это был человек фантастической энергии, ума, юмора и при этом гениально глубокий, очень тонкий», — сказал президент Российской академии художеств Василий Церетели

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила в своем выступлении: «Сегодняшняя выставка имеет особую актуальность. О Ефимове можно говорить бесконечно, но удивительным образом он стал провидцем и пророком. Большинство его работ являются ответом на сегодняшние вопросы. И какое великое счастье, что мы имеем опись тех времен 85-летней давности как с точки зрения сухих документов и хроники документального кино и фотографии, так и через призму восприятия художника, который подчеркивал остроту момента».

Выставка включила в себя уникальные архивные материалы из «Известий», посвященные борьбе с фашизмом. Она также содержит мультимедийные элементы, исторические фотографии и оригинальные произведения Бориса Ефимова, некоторые из которых ранее не были представлены публике.

Карикатуры, опубликованные в «Известиях», приобрели мировую известность. Гитлер приказал разыскать и казнить Ефимова, включив его в список личных врагов. Благодаря узнаваемому стилю автора прозвали снайпером советской карикатуры. Во время Великой Отечественной войны карикатуры играли важную роль в поднятии боевого духа: солдаты с фронта писали художнику множество благодарственных писем, воспроизводили его работы в фронтовых газетах и создавали самодельные альбомы с его рисунками.

В историческом здании XVIII века на Пречистенке, в Галерее искусств Зураба Церетели, по адресу Москва, ул. Пречистенка, 19, с 19 ноября по 14 декабря 2025 года пройдет масштабная выставка «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера».

