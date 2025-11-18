Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда «Триггера» рассказала, почему считает себя лучше.

Актрису Викторию Маслову часто сравнивают с голливудской коллегой Шерон Стоун из-за внешнего сходства. Артистке приятно, что ее ассоциируют со звездой такой величины, но сама она считает себя лучше. Об этом она рассказала в шоу «Кинофабрика таланта» эксклюзивно для VK Видео.

Маслова назвала Стоун настоящей «иконой киностиля», однако уточнила, что по возрасту она гораздо моложе американской звезды, и все еще «молода и цветет».

«Все прекрасно понимают, что Шерон Стоун — это один фильм, по большому счету. У меня их несколько, о которых люди говорят», — заявила Маслова.

Виктория Маслова известна зрителям по проектам «Триггер», «Рваный ветер», «Тонкий лед», «Любовник» и многим другим.

