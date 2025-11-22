Новая деталь мрачной истории: как Пэрис Хилтон пытались познакомить с Эпштейном

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/C Flanigan/imageSPACE

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса и светская икона впервые прокомментировала давние сообщения о том, что Гислейн Максвелл якобы присматривалась к ней для знакомства с финансистом.

Певицу Пэрис Хилтон пытались завербовать для отношений с Джеффри Эпштейном. Несколько лет назад появились сообщения о том, что Гислейн Максвелл — соратница Эпштейна — якобы обратила внимание на юную Пэрис Хилтон на одной из вечеринок начала двухтысячных. В интервью The Times Хилтон подтвердила эту информацию.

Гислейн Максвелл — британская светская львица, дочь медиамагната Роберта Максвелла. Долгие годы она входила в элитные круги Лондона и Нью-Йорка и дружила с политиками, миллиардерами, селебрити и влиятельными бизнесменами. В начале двухтысячных она стала ближайшей соратницей и доверенным лицом Джеффри Эпштейна.

По словам знакомых семьи, Максвелл рассматривала девушку как возможную «кандидатуру» для общения с Эпштейном — на тот момент богатым финансистом, активно вращавшимся в светских кругах Нью-Йорка.

Пэрис не раз появлялась на одних мероприятиях с Максвелл, включая модный показ в Нью-Йорке осенью 2000 года. Но только сейчас Хилтон впервые прокомментировала давние сообщения, подтвердив, что слышала о подобных разговорах и не исключает, что внимание к ней действительно могло быть неслучайным.

На тот момент Хилтон была начинающей моделью и новой звездой светской сцены — именно такие девушки часто становились объектами интереса окружения финансиста.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.