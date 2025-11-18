«Двойная природа»: опасные районы Таиланда, о которых не говорят туроператоры

Фото, видео: www.globallookpress.com/Valentin Wolf; 5-tv.ru

Есть семь территорий, которые представляют для отдыхающих наибольшую угрозу. Каких?

В Таиланде существует ряд мест, о потенциальных рисках которых туроператоры предпочитают умалчивать. Об этом 5-tv.ru заявил предприниматель Виталий Водолазов. По его оценке, именно эти территории представляют для отдыхающих наибольшую опасность.

Первым эксперт назвал южные провинции Паттани, Яла и Наратхиват.

«Юг Таиланда — это единственный регион страны, где десятилетиями остаются напряженные политические процессы», — отметил он.

В этих районах периодически происходят локальные вооруженные инциденты и взрывы, фиксируется высокий уровень криминальной активности. Согласно его словам, отдельные нападения совершают радикальные группировки, и туристы могут оказаться рядом с местами столкновений.

Вторым опасным направлением Водолазов назвал остров Ко Тао.

«Остров с двойной природой, друзья мои, — он известен не только прекрасными рифами и мировым обучением дайвингу, но и рядом резонансных случаев, которые произошли за последние 10 лет», — заявил предприниматель.

По его словам, на острове действуют семейные кланы, контролирующие бары и аренду мототранспорта, из-за чего туристы сталкиваются с вымогательством и агрессивным поведением персонала. Кроме того, там фиксировались случаи загадочных исчезновений путешественников, которых находили спустя несколько дней в отдаленных районах джунглей или в море при неясных обстоятельствах. Он также упомянул серию громких происшествий, связанных со смертями иностранцев, по которым расследования нередко завершались как «несчастные случаи», несмотря на противоречивые данные.

Отдельное внимание Водолазов уделил подводным течениям у берегов Ко Тао.

«На некоторых пляжах течение внезапно тянет человека в сторону глубокого моря», — предупредил эксперт.

По его словам, за минуту купающийся может полностью потерять силы, и без спасжилета выбраться самостоятельно сложно.

Третьей зоной риска он назвал пляжи Ката и Карон на Пхукете в сезон муссонов.

«Когда вы плывете, а вас утягивает назад в море — это сливные подводные течения», — пояснил предприниматель.

Эти невидимые глазу потоки затягивают человека от берега, вызывают быстрое переутомление. Опасность усиливают высокие волны, резкие шторма и неровное дно. Несмотря на предупреждающие красные флаги, по статистике, ежегодно на этих пляжах гибнут десятки туристов.

Четвертым по уровню риска он назвал Волкин-стрит в Паттайе.

«Это место, где очень активная ночная жизнь и все, что сопутствует ночной жизни», — отметил Водолазов.

Эксперт добавил, что на территории улицы регулярно фиксируются драки, подмешивание запрещенных веществ в напитки, карманные кражи и ограбления туристов после выхода из баров. По его словам, в последние годы участились случаи исчезновения документов, сумок и телефонов, которые пропадают буквально через несколько минут после посещения развлекательных заведений.

Отдельно он сообщил о широко распространенной мошеннической схеме, называемой «черный массаж». Туристу предлагают услугу по заниженной цене, после чего в помещение заходят несколько мужчин и требуют оплатить сумму в десятки раз выше заявленной, сопровождая требования угрозами и давлением. Водолазов подчеркнул, что подобная схема действует много лет, и рекомендовал посещать район только в трезвом виде и соблюдать повышенную осторожность.

Пятым опасным местом эксперт назвал пещеру Тхам Луанг — ту самую, где в 2018 году 12 подростков провели в затопленном лабиринте около 18 дней. Водолазов напомнил, что пещеру затапливает стремительно, связи внутри нет, а тропы размываются. Он сообщил, что подобные случаи происходят регулярно: в прошлом году две группы туристов вновь оказались заблокированы под землей.

Шестым он указал национальный парк Као Сок — один из древнейших лесов планеты. По словам Водолазова, в этой зоне можно столкнуться с дикими животными, включая ядовитых змей, а тропы после дождей становятся опасными и непредсказуемыми. Он напомнил, что в 2023 году туристка погибла от атаки дикого слона, а ежегодно в парке проводят спасательные операции из-за схода людей с размеченных маршрутов. Эксперт рекомендовал посещать парк только в сопровождении гида.

Седьмым пунктом он отметил серпантины Пангана, Пхукета и Самуи.

«Это романтика, которая требует навыка», — сказал он, уточнив, что влажный асфальт, резкие повороты и отсутствие опыта могут привести к серьезным авариям на байках.

По словам Водолазова, многие туристы пытаются подняться на горные участки ради панорамных видов, но сложность дорог и погодные условия часто приводят к падениям, в том числе с тяжелыми последствиями.

