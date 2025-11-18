В Берлине представили трансгендерную* постановку «Руслана и Людмилы»

Фото, видео: 5-tv.ru

Шедевр русской литературы превратили в фрик-шоу.

В Германии издеваются над русской классикой. В Гамбурге состоялась премьера оперы Глинки «Руслан и Людмила». Вот только от оригинальной поэмы Пушкина осталось одно название. В постановке однополые отношения*, трансгендеры* и другие проявления запрещенного в России движения ЛГБТ*. Все в соответствии с новыми европейскими ценностями. О кризисе искусства в Старом свете расскажет корреспондент «Известий» Маргарита Костив.

Хотели пооригинальнее, получилось как всегда. Постановщики, точнее, постановщицы, их две, и они из Венгрии, двинулись в сторону постмодернистских клише и лево-либеральных стереотипов. Конечная станция — алкогольная вечеринка в декорациях полуразрушенного московского метро. Это для современных европейцев, видимо, символ ада.

Кое-как слепленный карточный домик из цитат и отсылок к другим спектаклям разной степени скандальности рассыпался под напором повестки. Драматургию за гранью добра и зла из последних сил пытается спасти оркестр и гениальная музыка Глинки.

«Искажена эта сказочность. Волшебство. К счастию, ведь нельзя менять музыку», — отметила представитель общества Глинки в Берлине Жанна Круглякова.

Получилось фрик-шоу, где водка течет рекой в обрамлении советских символов и артисток в павлопосадских платках. Ну и куда же без трансгендеров*. Вот и здесь не обошлось.

Волшебная опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила» в постановке ныне весьма популярного режиссерского дуэта не представляет особой художественной ценности. К сожалению, они не смогли по-настоящему раскрыть произведение. Постановка — это провал.

Трудный выбор Руслана между Ратмиром и Людмилой, а сама она после нескольких пируэтов на льду прерывает бурную жизнь с помощью лезвия конька. Вот такая ревизия русской классики. Что уж говорить о так называемой новой драме. На берлинских подмостках сейчас гремит постановка «Год без лета», и это похлеще самого жуткого боди-хоррора.

Полный солд-аут. Притом, что перед спектаклем 18+ выпустили список предупреждений для тех, у кого особенно подвижная психика. Например: кровь и физиологические жидкости, акты самоповреждения, откровенные сцены сексуального характера. Все это показывают на сцене.

Европейский театр повсеместно меняет ориентацию, не обошли скандальные постановки и столичные, берлинские подмостки. Что ни опера, то с приставкой «секс». Берлинский театр Фольксбюне пригласил того самого режиссера, который год назад устроил оргию на сцене в Штутгарте. В постановке о Святой мессе.

Это уже не просто пощечина общественному вкусу, это явление, которое раскалывает общество. Возле стен театра тогда устроили молебен и чуть ли не бесов изгоняли. С оперой «Руслан и Людмила» пока обошлось без крестовых походов, но диверсия против русской классики, что называется, засчитана. Кризис европейского искусства официально взял новую высоту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.