Украинская оппозиция требует отставки правительства на фоне коррупционного скандала

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre; 5-tv.ru

В Верховной раде зреет бунт во главе с экс-президентом Порошенко*.

Пока Зеленский продолжает свой евротур, на самой Украине начинается едва ли не госпереворот. Представители партии Порошенко*, который в нашей стране признан экстремистом, заблокировали трибуну в Верховной раде. Они требуют отставки правительства на фоне коррупционного скандала.

От главы киевского режима отвернулась даже собственная партия. Ее участники требуют немедленно уволить главу администрации Андрея Ермака, который также замешан в хищении 100 миллионов долларов из энергетического сектора. Чем политический кризис может обернуться для Зеленского, разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Это плановый захват трибуны. Внесенный в России в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму Петр Порошенко на Украине продолжает вялый парламентский «экстремизм».

«Правительство — вон!» — главный лозунг сегодняшнего дня в Раде. Все выступавшие требовали отставки как могли. Могучая кучка с подзабытым экс-президентом во главе подготовила номер самодеятельности. Депутат Разумков принес яркий реквизит.

«Они вам показали этот пропеллер, улетели из страны. И никто не несет за это ответственности!» — заявил Разумков.

Судя по выражению лиц, не всем депутатам нравится, но все понимают: «Карлсон» — кличка Тимура Миндича, то, что происходит — Миндич-гейт. Друг Зеленского, которого обвиняют в невиданной коррупции, накануне задержания улетел и не обещал вернуться. Вслед за ним «махнул пропеллером» целый секретарь Совета безопасности Украины Рустем Умеров — сказал, что в Турцию, договариваться о каком-то обмене. Но в сети оявилась копия запроса на получение политического убежища в США, личные данные совпадают. Причина — «гонения по национальному признаку».

«Двое бывших получили подозрения — бывший вице-премьер Чернышев. И второй, судя по всему, — это Рустем Умеров. Я когда-то предлагал его уволить с должности министра обороны, его перевели на должность секретаря СНБО», — сказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Сам Зеленский тоже давно не ночует в своем киевском бункере: из Греции во Францию, из Франции в Испанию прилетел. Вышел из машины, протянул охраннику телефон, на экране фото какого-то мужчины. Какого — не видно, но, может, Зеленский грустит по уехавшему Миндичу. А может, свою фотографию поставил на рабочий стол?

Зачем прилетел — неизвестно. Испанцы тоже не особо объясняют, но жители Мадрида о причинах визита и знать не хотят. В Италии Зеленский стал персонажем короткого, но очень запоминающегося мультфильма: глава киевского режима с голым задом и пачкой денег в руке восседает на золотом унитазе и жалуется, что у него закончилась туалетная бумага.

В сознании европейцев образ воюющего лидера постепенно заменяют образом жалкого жулика. Публикаций и карикатур уже столько, что смахивает на масштабную кампанию. Ему бы отсидеться дома, но дома — женщина с косой.

«Украина, весь мир и армия хорошо знают, что коррупцией пронизано все на Украине. Это что, для кого-то сюрприз? Нет, это не сюрприз!» — заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В Раде каждый знает, что Юлия Тимошенко боевую косу так просто не накручивает. Это всегда тревожный знак. Да и Зеленский возвращаться пока не планирует, из Испании летит в Турцию, тоже неясно, зачем. Умерова там наверняка уже нет, зато есть большой пересадочный узел и шанс взять билет в один конец в одну из стран, которая не выдает нацистских преступников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.