«Масонский орден» отобрал квартиру у жительницы Петербурга

Аферу провернули очень изощрено: жилье в центре Северной столицы выманили с помощью запугивания.

А теперь вернемся к одной из главных тем выпуска. «Известия» нашли пострадавших от адептов тайного ордена масонов, который действовал в Петербурге. Люди лишались квартир и машин. А те, кто пытались отстаивать свои права, оказались под следствием. Корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев провел собственное расследование.

Эти кадры сняты в Петербурге. На них присяга некоему масонскому ордену. Все как и полагается в любой уважающей себя секте — подсвечники, мантии, картины со странными символами и, конечно же, ореол таинственности.

А это владелица квартиры. В эксклюзивном интервью «Известиям» Светлана рассказывает — ее обманули мошенники. Причем провернули все с изощренной наглостью. Несколько лет назад знакомый Сергей Голубев просил ее квартиру под фотостудию. Тогда не сложилось, но позже он все-таки стал ее жильцом — и не просто арендатором.

Мужчина убедил хозяйку оформить доверенность и договор безвозмездного пользования сразу на него и еще нескольких людей, которых представлял как сотрудников госструктур. Светлана поверила: в доме тогда были конфликты с администрацией и полицией, а новый «друг из органов» обещал все уладить.

«Договор безвозмездного пользования на 11 месяцев они просили с пролонгацией. Я сказала, конечно, доверяю своему знакомому, я знаю его 20 лет», — рассказала пострадавшая Светлана Звездина.

По словам Светланы, вскоре Сергей привел в квартиру майора полиции Носачева. Тот сразу демонстрировал власть и уверял, что решает любые вопросы. Спустя время он заявил: в доме «нашли наркопритон», и если не вмешаться — срок Светлане обеспечен. Но, по его словам, он готов ее вытащить.

«А через два дня мне было сказано: «Ну я затратил два дня своего времени, надо это как-то компенсировать. Это стоит где-то полмиллиона. Надо это как-то решать или в счет того, что мы у вас эту квартиру потом выкупим. В общем, надо это как-то отработать», — добавила она.

По словам женщины, квартира в этом доме на Гороховой улице им нужна была для сбора так называемой масонской ложи. Участники проводили внутренние «обряды» посвящений и повышения «градусов», за которые собирали деньги — от регулярных взносов до специальных «ритуальных» платежей.

Светлана платить отказалась: к притону отношения не имела и в квартире не бывала. Когда срок договора истек, она потребовала освободить жилье. Но товарищи, по ее словам, это делать отказались. Также как и сейчас не идут на контакт с журналистами.

«Было очень много жалоб на меня от нее. Она писала, и пишет, и будет писать. Она на всех пишет. Я не хочу обсуждать, потому что у меня будут проблемы на работе с этим», — рассказал ответчик Владимир Носачев.

Жалобы, по словам Светланы, она писала неспроста. Мужчины не просто не покинули жилище. Вместо этого ее избили, а затем обвинили в нападении на полицейского.

«Заявили, что я ему нанесла побои аж средней тяжести. Я уехала из отдела полиции в больницу. Есть в материалах дела, что я была избита. Избита сотрудником полиции. А у него якобы царапина. При этом меня почему-то отправили в СИЗО на девять с половиной месяцев», — рассказала Светлана Звездина.

Пока она находилась в СИЗО, квартиру продали за бесценок все тем же людям, действовавшим по доверенности, а затем перепродали еще раз. Теперь, по словам Светланы, ее бывшее жилье пустует — «отстаивается». Она прошла апелляции, кассации, дошла до Верховного суда — безрезультатно.

Как утверждают специалисты, подобные «масонские ордена» и «ритуальные братства» в России — идеальная ширма для давления и манипуляций. Под видом тайных знаний и мистических угроз туда втягивают людей, чтобы выманивать деньги и имущество.

«Это закрытый характер деятельности организации, это агрессивная реклама, маркинг. То есть, например, человеку обещают в организации, что у него будет здоровье, что у него будет богатство и так далее, а потом он приходит и понимает, что его обманули», — отмечает религиовед, член экспертного комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества Игорь Иванишко.

Но и на этом масонская история в Петербурге не заканчивается. Суд недавно рассмотрел другое дело: некий Никита Борецкий создал в «Телеграме» фальшивый масонский орден, втянул доверчивого мужчину в «ритуалы», а потом напугал его проклятием души и потребовал выкуп. Потерпевший заплатил за возвращение своей души 700 тысяч, а еще отдал мотоцикл за полтора миллиона рублей. Злоумышленник отделался условным сроком.

