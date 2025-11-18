Путин заявил о вкладе России в стабильность энергорынков
Глава государства отметил надежность поставок российских энергоресурсов.
Президент России Владимир Путин подтвердил значительную роль страны в обеспечении стабильности мировых энергетических рынков 18 ноября во время встречи с руководителями делегаций Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
«Наша страна вносит существенный вклад и в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок», — заявил глава государства.
Российский лидер выразил ожидание более тесной координации в энергетической сфере между всеми странами-членами ШОС. Это сотрудничество может включать совместные проекты и согласованную политику на международных рынках энергоносителей.
