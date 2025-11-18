Путин: необходимо повысить глобальную роль ШОС

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России заявил о единой цели всех членов организации — увеличить ее влияние в мире.

Нужно повысить значимость ШОС на мировой арене. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами делегаций Совета глав правительств ШОС.

«У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений», — подчеркнул президент России.

Особую роль в этой работе Путин отвел правительствам стран-участниц, которым предстоит расширять многостороннее взаимодействие в рамках организации.

Экономическая повестка ШОС получила развитие накануне, 17 ноября, когда министр экономического развития России Максим Решетников предложил создать совет по устойчивому развитию.

Эта инициатива, уже поддержанная генеральным секретарем организации Нурланом Ермекбаевым, направлена на консолидацию усилий стран ШОС в экологической сфере. Российская сторона готова делиться успешным опытом в достижении целей устойчивого развития, включая рекордное снижение безработицы и бедности, рост АПК и развитие зеленого финансирования.

Как отметил Ермекбаев, предложение России требует взвешенного экспертного обсуждения с учетом позиций всех стран-участниц, но потенциально может значительно усилить координацию в реализации Повестки дня ООН в области устойчивого развития.

