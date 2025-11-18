Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент отметил важность непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности.

Укрепление института семьи является безусловным приоритетом России. Об этом 18 ноября сообщил президент РФ Владимир Путин во время первого Всероссийского съезда родительских комитетов.

В своей приветственной телеграмме Владимир Путин обозначил ключевые ориентиры государственной политики

«Вопросы укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения на основе непреходящих духовно-нравственных идеалов, ценностей патриотизма и гражданственности — наш безусловный приоритет», — говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул значимость родительских форумов для решения актуальных задач в сфере образования и воспитания, выразив уверенность в конструктивном диалоге и продуктивном обмене опытом.

Эту позицию полностью поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, отметивший в тот же день важнейшую роль семьи в образовательном процессе.

По словам министра, ведомство ценит площадки для взаимодействия с родителями, а родительские комитеты должны активно участвовать в обсуждении проблем школьного образования, становясь полноправными партнерами в формировании будущего страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.