«Известия» возглавили рейтинг СМИ на платформе «Дзен» за октябрь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

СМИ подтвердило лидерство по охватам.

«Известия» стали первыми в рейтинге «Дзена» за октябрь. Информационная платформа обнародовала список СМИ, составленный совместно с компанией Mediascope.

Согласно исследованию, «Известия» продемонстрировали впечатляющий рост, поднявшись на первую строчку в общем рейтинге средств массовой информации. На самой платформе «Дзен» издание заняло четвертую позицию, в пятерку лидеров также вошли «РИА Новости», «Комсомольская правда», Life.ru и ТАСС.

Среди других заметных достижений — уверенный рост телеканала РЕН ТВ, который поднялся сразу на четыре позиции и занял 15-е место. «Спорт-Экспресс» оказался на 46-й позиции, а Пятый канал поднялся на одну позицию, заняв 31-е место.

