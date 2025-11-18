«Уже все»: Юрий Куклачев больше не выйдет на сцену из-за проблем со здоровьем

Юрий Куклачев больше не выйдет на сцену из-за проблем со здоровьем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В прошлом году артист пережил тяжелый приступ во время выступления.

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев сообщил, что вынужден завершить выступления и окончательно покидает сцену из-за проблем со здоровьем. Об этом заявил артист в разговоре с журналистами издания Абзац.

По словам 76-летнего дрессировщика, сейчас единственный его доход — книги, а продолжать прежнюю работу он не в силах.

«Сейчас я живу только за счет книг, потому что у меня уже все, я выступать не могу — здоровье не позволяет. Поэтому я только могу с книгами сидеть, говорить о них», — поделился он. Куклачев рассказал, что помимо литературы подготовил научную работу и намерен обучать системе Станиславского.

В прошлом году Юрий Дмитриевич пережил тяжелый приступ во время выступления и был экстренно госпитализирован. Врачи провели операцию и установили ему пять стентов после остановки сердца. Артист признавался, что медики буквально спасли ему жизнь.

После хирургического вмешательства Куклачев проходил длительное восстановление. По его словам, вернуться к активности ему помогли упорство, движение и внутренний боевой настрой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.