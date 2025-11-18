Путин принял участие в церемонии закладки нового атомного ледокола «Сталинград»

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в закладке атомного ледокола «Сталинград». Данное мероприятие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в ходе Великой Отечественной войны.

«Я рад приветствовать и поздравить вас с большим знаменательным событием: закладкой на Балтийском заводе нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя «Сталинград», — сказал президент РФ.

Это является данью памяти несгибаемому мужеству наших защитников, добавил Путин. Российский лидер уверен, что новый ледокол будет достойно носить это гордое имя.

