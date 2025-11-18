Собянин: реконструкция стадиона «Торпедо» выходит на финишную прямую

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В будущем спортивный объект сможет принять 15 тысяч любителей футбола.

Реконструкция московского стадиона «Торпедо» вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере MAX.

«Строительная готовность объекта составляет 70%. Выполнены монолитные работы, монтаж металлоконструкций, устройство кровли, основного покрытия центрального игрового и большого тренировочного полей. Почти сделаны фасадные работы, ведутся отделка и благоустройство», — проинформировал глава города.

Большую часть работ на спортивном объекте планируют завершить к третьему кварталу 2026 года. Уточняется, что стадион рассчитан на 15 тысяч мест. На поле будет постелено искусственное покрытие, которое соответствует всем стандартам РФС и УЕФА. Кроме того, рядом предусмотрены тренировочные поля со встроенным искусственным подогревом: два малых и одно полноразмерное.

На стадионе открыта детская спортивная академия, в будущем появится музей футбольного клуба «Торпедо Москва».

Данный спортивный объект был построен в 1959 году, что делает его одним из старейших стадионов столицы. Его возводили для нужд футбольной команды ЗИЛ — московского «Торпедо». К летним Олимпийским играм 1980-го стадион расширили, а к I Всемирным юношеским играм 1998 года — частично отремонтировали.

После реконструкции он станет современной футбольной ареной, способной принять как всероссийские, так и международные соревнования.

