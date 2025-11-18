Надвигается аномальная погода: грядущая зима будет холоднее, чем предыдущая

Декабрь 2025-го может стать самым холодным месяцем за последние 150 лет

Фото: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

Декабрь 2025 года, по данным синоптиков, может стать самым холодным месяцем за последние 150 лет.

Предстоящая зима в России будет холоднее, чем предыдущая. Таким прогнозом с «Известиями» поделился начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Предстоящая зима с высокой вероятностью будет холоднее, чем аномально теплая зима прошлого года, когда в Москве в январе после праздников снег быстро растаял», — сказал эксперт.

Анатолий Цыганков добавил: это вовсе не означает то, что зима 2025–2026 года будет аномальной. Сильных морозов и огромных сугробов можно не ждать.

Согласно расчетам, во многих регионах России с декабря по февраль температура ожидается выше климатической нормы примерно на градус. При этом есть вероятность того, что в некоторых городах РФ столбики термометров все же опустятся ниже обычного.

Цыганков отметил, что из-за больших размеров страны давать единую оценку для всей России — неправильно. Так как климатические условия везде разные. Например, в Крыму и Ростове-на-Дону синоптики одновременно могут фиксировать плюсовую температуру, в то время как в Архангельске — минусовую.

Ранее 5-tv.ru писал, что метеоролог Михаил Семенов спрогнозировал рекордно холодный декабрь 2025 года. По его словам, этот месяц может войти в историю как один из самых аномальных за последние 150 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.