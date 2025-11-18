Врачи раскрыли, сколько пациентов сегодня сталкиваются с лишним весом

В настоящее время пациенты с лишним весом встречаются все чаще

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как правило, цифра на весах растет из-за доступности высококалорийной еды и сидячего образа жизни.

Большая часть российских врачей отмечает, что пациенты с лишним весом стали встречаться значительно чаще. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Справочник врача».

Согласно данным исследования, 54,6% респондентов сообщили, что почти все их пациенты имеют избыточную массу тела — чаще всего из-за переедания и недостатка физической активности. Еще 34,4% врачей указали, что проблемы с весом наблюдаются у половины людей, приходящих на прием. Среди причин специалисты назвали доступность высококалорийной еды, сидячий образ жизни и отсутствие культуры питания с детства.

Врачи напомнили, что индекс массы тела помогает оценить состояние человека: нормой считается диапазон от 18,5 до 24,9, показатели выше указывают на лишний вес, а значения от 30 и более — на степени ожирения. Ситуация в стране остается напряженной: по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в 2024 году ожирение выявлено у 24,6% граждан, а в возрастной группе 7–11 лет показатель достигает почти 33%.

Дополняют картину и международные оценки. По данным журнала Lancet, в 2021 году ожирением или избыточным весом страдали 67% женщин и 62% мужчин, а к 2050 году общий показатель в России может приблизиться к 73%.

Что касается лечения, почти 49,8% врачей рекомендуют пациентам снижать калорийность питания и увеличивать физнагрузку. Около трети направляют людей к эндокринологам-диетологам. Лекарственную терапию советуют далеко не все: лишь 7,7% говорят о комбинированном подходе с препаратами, а меньше 1% — о бариатрических операциях. Тем не менее 38,7% опрошенных сталкивались с тем, что пациенты самостоятельно принимали лекарства для похудения.

Мнения врачей о медикаментах разделились: 37,8% оценили эффект положительно, половина — нейтрально, а 10,5% заметили негативные последствия, включая быстрый набор веса после отмены препаратов. При этом 73,7% специалистов хотели бы глубже изучить современные фармакологические методы.

Эксперты подчеркивают: борьба с ожирением должна быть комплексной. Главный внештатный специалист по профилактике Минздрава Любовь Дроздова напомнила, что в основе лечения всегда лежат питание и физическая активность, а медикаменты назначают только при наличии сопутствующих заболеваний или недостаточной эффективности немедикаментозных мер.

Дополнительно врачи отметили нехватку профильных специалистов: только 34,2% отвечающих сообщили, что в их медучреждениях есть эндокринолог-диетолог, а 64,5% заявили об отсутствии психологов, работающих с расстройствами пищевого поведения.

По словам специалистов, эффективно лечить ожирение можно лишь в рамках междисциплинарного подхода — с участием терапевтов, эндокринологов, гастроэнтерологов и психологов, а также при четкой маршрутизации пациента и развитии профилактических программ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.