Россиянам напомнили, за какие медицинские услуги придется заплатить

Некоторые виды помощи не входят в гарантированный перечень.

Россиянам объяснили, какие медицинские услуги нельзя получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования и за что пациентам придется платить самостоятельно. Информация подтверждается официальным перечнем услуг, не входящих в программу ОМС, опубликованным на портале правительства Москвы.

По данным источника, в рамках действующего полиса гражданам доступны посещение терапевта, ряд инструментальных обследований, лабораторные анализы, лечение в стационаре и проведение операций. На бесплатной основе также выполняют вакцинацию, ведут беременность и оказывают часть стоматологической помощи.

Однако лечение ВИЧ-инфекции, психических заболеваний, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем, в программу ОМС не входит. Дополнительно пациенту придется оплачивать вызов санавиации, а также паллиативную помощь, если она не предусмотрена региональными мерами поддержки.

При этом власти субъектов РФ могут принять решение об оказании бесплатной помощи в экстренных ситуациях, когда существует угроза жизни. Такие случаи рассматриваются индивидуально.

