«Шансов почти нет»: альпинист поставил под сомнение надежды сына пропавших Усольцевых

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Эксперт с огромным опытом отверг версию Даниила Баталова о том, что семья может быть жива.

Альпинист и турист Алексей Кулеш резко опроверг оптимистичную версию сына Усольцевых о том, что исчезнувшая семья жива и могла покинуть район Кутурчинского Белогорья. Об этом сообщает aif.ru.

Ранее 23-летний Даниил Баталов утверждал, что уверен в благополучии родственников.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы», — настаивал он.

Даниил уверен, что Сергей Усольцев, будучи опытным таежником, обязательно оставил бы следы в случае беды. Он ссылался на найденные в бардачке автомобиля 300 тысяч рублей, которые отец будто бы мог забыть взять с собой, и на мнение тех, кто полагает, что семья могла скрыться.

Однако Алексей Кулеш заявил, что подобные надежды не подтверждаются реальностью.

«У меня нет каких-либо аргументов в пользу этой версии», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что все известные ему факты говорят о гибели семьи в тайге. По его словам, Усольцевы заблудились, неверно оценили сложность маршрута и почти сразу погибли от холода.

Эксперт напомнил, что семья — Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетняя собака породы корги отправились в поход 28 сентября. Кулеш объяснил, что условия Красноярского края крайне сложны: горная тайга с перепадами высот, буреломом, каменными россыпями и практически отсутствующими тропами.

«Для горной тайги характерны постоянные перепады высот, поэтому потерять дорогу очень просто», — отметил он.

По мнению туриста, уйти с маршрута и тайно уехать невозможно, тогда как заблудиться и погибнуть — обычная трагедия для этой местности. Он объяснил, что даже опытный таежник может дезориентироваться, ведь «камни везде одинаковые».

Эксперт добавил, что погода стала ключевым фактором: другие туристы отказались от похода в день, когда было около 26 градусов тепла, а Усольцевы пошли. Через четыре часа начался холодный дождь, который наверху перешел в снег.

«Без теплой одежды и запасов еды они попали в физически невыносимую ситуацию», — заключил он.

Алексей Кулеш принимал участие в поисковой операции, которую вели более 250 человек. Спасатели и добровольцы использовали навигаторы, карты и дроны с тепловизорами, обследуя самые труднодоступные участки. Несмотря на усилия, шанс найти семью живой эксперт оценивает как минимальный.

«Шансов найти их живыми практически нет… думаю, если Усольцевы там, то их тела удастся найти только весной», — заявил он.

По его словам, после этой трагедии региональные власти намерены повысить безопасность туристических маршрутов.

«У людей иногда складывается ложное впечатление о легкости маршрута, но в снег или дождь то же самое расстояние занимает от восьми до 12 часов», — подчеркнул Кулеш, отметив, что плохая подготовка и недооценка сложности стали ключевыми факторами трагедии.

