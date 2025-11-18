Праздник для детей в больницах: как спасатели-Деды Морозы исполняют мечты

Спасатели-Деды Морозы уже пять лет исполняют мечты юных пациентов в Москве

В Москве «новогодний десант» уже больше пяти лет дарит праздник маленьким пациентам больниц.

Специалисты, которые в обычные дни тушат пожары, ищут потерявшихся и ликвидируют последствия дорожно-транспортных происшествий, в предпраздничные преображаются и радуют детей. Об этом сообщает официальный портал города Москвы.

Уже более пяти лет они надевают красные шубы и шапки, чтобы устроить громкий и яркий праздник для детей, вынужденных встречать Новый год в больничных стенах. В этом им помогают волонтеры, психологи и кинологи.

Участвуют в этом костюмированном представлении спасатели исключительно на добровольных началах, и для многих это стало настоящей эмоциональной перезагрузкой. Спасатель первого класса Максим Шлычков выступает в роли Деда Мороза с самой первой акции.

«Я уже много лет участвую в этой удивительной акции и каждый раз испытываю непередаваемые эмоции. Настоящее воодушевление. Когда видишь искреннюю радость в глазах детишек — это не описать словами», — делится он.

По его словам, детская радость — самая большая награда для тех, кто привык бороться с опасностями.

«Возможно, для кого-то из них эта встреча станет тем самым светлым воспоминанием из детства, которое согревает долгие годы», — уверен Шлычков.

Его коллега, спасатель первого класса Александр Резчиков, считает своим долгом подарить ребятам праздник.

«Малыши сначала удивляются и робеют, затем их реакция сменяется восторгом, а потом детки начинают танцевать и играть вместе с нами, прикладывая ладошки к окнам. Это очень трогательно», — с улыбкой рассказывает он.

После таких визитов не только дети, но и сами спасатели надолго заряжаются волшебством.

«После мероприятия я еще очень долго сам чувствую себя, словно ребенок. На душе спокойно, тепло и радостно!» — признается Александр.

