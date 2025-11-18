Улучшит отношения: Дмитриев о возможном обмене заключенными между США и Россией

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

В тюрьмах РФ отбывают заключение восемь граждан Соединенных Штатов.

Может состояться очередной обмен заключенными между США и РФ. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в телефонном интервью изданию Axios.

«Я встречался с некоторыми американскими чиновниками и членами команды Трампа (Дональда Трампа — президента США. — Прим. ред.) по вопросам, имеющим гуманитарный характер, например, по возможному обмену заключенными, над которыми работает американская сторона», — пояснил глава РФПИ.

Такой обмен может положительно повлиять на отношения между двумя державами, подчеркнули в СМИ. Отметили также и то, что для Трампа вернуть американцев из российских тюрем является одной из приоритетных задач.

На ноябрь 2025 года в РФ отбывало наказание восемь граждан Соединенных Штатов.

Однако ни глава РФПИ, ни чиновники из США не уточнили, план обмена каких именно заключенных обсуждался.

