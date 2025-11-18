Сын экс-депутата угнал собственный автомобиль со штрафстоянки в Нижнем Новгороде

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

При этом он сбил охранника, однако тот не имеет ни к кому претензий.

Громкий скандал разгорается в Нижнем Новгороде. В его центре сын бывшего депутата регионального заксобрания. Он угнал со штрафстоянки свою машину, да еще и сбил при этом охранника. Но когда история получила огласку, внезапно выяснилось, что никто ни к кому претензий уже не имеет. Корреспондент «Известий» Михаил Емелин разбирался в чудесах региональной дипломатии.

Кадры, снятые на нижегородской штрафстоянке, захватывают, словно остросюжетный боевик. Некая компания подъезжает к шлагбауму, трое зачем-то фотографируются, а их знакомый спешным шагом уверенно идет на охраняемую территорию, словно к себе в гараж. Открывает дверь немецкого внедорожника, без лишней скромности садится за руль и что есть силы давит на педаль газа. Сотрудники стоянки пытаются остановить наглого незнакомца, но тот вместо того, чтобы выйти и объясниться, совершает наезд.

«Удар пришелся в область локтевого сустава, вот здесь. Боль у меня такая, терпимая, но очень больно дотрагиваться. И вот сюда, в коленный сустав ударило», — пожаловался сотрудник штрафстоянки Модест Назоев.

На тот момент сотрудник стоянки больше переживал не за травмы, а за последствия пропажи автомобиля: ведь, если дорогую иномарку угнали, то он мог понести ответственность, как минимум материальную.

«По закону человек не имеет права без разрешения сотрудника ГИБДД, в том числе печати сотрудника ГИБДД, забирать машины со специализированных стоянок. Минимум это самоуправство, если человек имел отношение к этому автомобилю, а максимум — это угон машины, до уголовной статьи недалеко, наезд на пешехода», — добавил Назоев.

Благо, камера запечатлела госномера внедорожника, стали разбираться. Согласно открытым данным, автомобиль принадлежит фирме Юрия Буланова, сына бывшего депутата нижегородского парламента и президента одного из крупнейших в области промышленных предприятий, Владимира Буланова. Его когда-то даже называли самым богатым народным избранником в городе. Впрочем, отпрыск состоятельного бизнесмена тоже известная в Нижнем Новгороде персона: прославился тем, что десять лет назад вошел в пятерку самых завидных женихов города и однажды баллотировался на должность главы одного из муниципалитетов. Политическая карьера, видимо, не сложилась, стал предпринимателем.

Журналисты попытались найти обоих Булановых на заводе отца, но у них тогда не нашлось времени поговорить со съемочной группой, отдуваться пришлось рядовой сотруднице.

— Не знаю, кого вам надо. Так понимаю, Юрия Владимировича? Он в командировке.

— А Юрий Владимирович тоже здесь работает?

— Не знаю, кто вам нужен.

— Я же говорила, что генеральный директор Владимир Анатольевич.

— Владимир Анатольевич на совещании, он не сможет вас принять.

Позже события развернулись совсем неожиданно. Некие люди стали звонить местным журналистам и предложили договориться, умоляли не выдавать сюжет в эфир. Корреспонденты, конечно, отказались. Тогда сын бывшего депутата сам вышел на связь и даже согласился поговорить на камеру. Буланов-младший подтвердил, что за рулем в тот день действительно, был он.

— Почему вы автомобиль-то со штрафстоянки угнали, да еще и на сотрудника наехали?

— Не угонял. У нас в угоне нет, все оплачено.

— Сотрудник говорил иное.

— Он погорячился.

Буланов пришел на интервью вместе с тем самым сотрудником штрафстоянки, в отличие от журналистов, с ним нарушителю, похоже, удалось договориться. Модест Назоев, который обвинял сына бывшего депутата в самоуправстве и нарушении правил дорожного движения, вел себя очень странно.

— Были ли вы знакомыми или нет?

— Это было давно, как оказывается.

— Но вы его не узнали?

— Потому что он был в капюшоне, вообще-то прошел быстро.

— Вы же знали его имя?

Буланов-младший во время записи интервью смеялся и кривлялся, словно ничего страшного и не произошло. Поведение, возможно, изменится, если стражи порядка найдут в действиях нарушителя состав преступления.

