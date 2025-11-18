Утечка газа в Омской области произошла во время ремонта коммуникаций

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

На восстановление подачи топлива уйдет около суток.

Подробности о ЧП в Омской области, где сегодня полыхал газопровод. Все случилось рано утром у поселка Ростовка. Как заявили в ФСБ, утечка произошла во время ремонта коммуникаций.

Огромный столб пламени озарил небо. Отдельных комментариев в соцсетях удостоились местные жители, которые как будто каждый день видят что-то подобное и нисколько не удивились.

«Пламя было выше девятиэтажки. Все напугались, в школе паника. Дети, даже взрослые плакали», — рассказала местная жительница Елена Элли.

Из-за этой аварии часть предприятий в области осталась без газа. Как сообщают местные власти, на восстановление уйдет около суток. Сейчас на месте работают ремонтные бригады, возгорание уже ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru писал, что по данному факту была организована проверка соблюдения законодательства о газоснабжении и промышленной безопасности. По предварительной информации, пострадавших из-за инцидента нет.

