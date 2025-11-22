Нет ресурса: как вернуть сексуальное желание в отношения

Daily Mail: время без телефонов поможет вернуть сексуальное желание в отношения

Снижение либидо — нормальный процесс.

Если вы или ваш партнер никогда не настроены на секс, это приводит к серьезным разногласиям в отношениях. Теперь эксперты объясняют, что действительно помогает решить проблему «мертвой спальни». Об этом сообщает Daily Mail.

Почему желание уходит

Многие женщины признаются, что в какой-то момент интимная жизнь в отношениях практически исчезает. Постоянная загруженность, забота о детях, работа и домашние обязанности превращают секс в очередной пункт в списке дел. Желание пропадает не потому, что его нет, а потому что нет ресурса. Физиотерапевт Эдель Макканн отмечает, что современный ритм жизни оставляет мало пространства для эмоций.

«Мы постоянно заняты мыслями, планами и решением проблем. Плохой сон, тревожность и физический дискомфорт делают проявление романтики еще сложнее», — говорит она.

Как отношения меняются со временем

Клинический психолог Карен Гарни объясняет, что в долгих отношениях снижение «сексуальной ценности» — нормальный процесс. Партнеры привыкают друг к другу, переходят в режим быта, перестают целоваться просто так и чаще ведут себя как соседи или только родители.

В такие моменты многие начинают думать, что «сломались» или потеряли себя. На самом деле это естественная динамика.

Опасный миф о «спонтанном желании»

Эксперты считают, что главный враг страсти — ожидание мгновенного порыва, как в фильмах. Если партнер проявляет инициативу, а первая мысль — «о боже, нет», люди часто думают, что это признак проблемы.

Но у многих женщин желание возникает не до, а после возбуждения — после поцелуев, прикосновений или эмоционального контакта.

«Желание развивается, когда тело и разум включаются в процесс — через близость, ощущение безопасности и эмоциональную связь», — отмечает Макканн.

Что реально помогает вернуть страсть

Один из главных советов — увеличить количество нежных действий, которые не предполагают секс. Вместо короткого «чмока» — долгий поцелуй. Больше объятий, зрительного контакта, теплых прикосновений.

Если в семье есть дети, эксперты советуют рассматривать помощь няни как инвестицию в отношения.

Важно также налаживать связь с собственным телом: растяжка, дыхание, внимание к ощущениям помогают вернуть чувствительность и снизить напряжение.

Разговор, ритуалы и время без телефона

Честное обсуждение потребностей помогает снять давление. Психологи советуют вводить «ритуалы единения» — небольшие ежедневные привычки, которые создают чувство близости. Это может быть пятиминутный вечерний разговор или время, проведенное вместе без телефона.

Когда мозг перегружен уведомлениями, сексуальное желание снижается сильнее, чем может казаться.

Что делать, если проблема у партнера

Если низкое желание — не ваша история, а партнерская, давление только усугубит ситуацию. Помогут мягкие прикосновения, массаж, поддержка, снижение бытовой нагрузки.

«Сосредоточьтесь на связи, любопытстве и безопасности», — советует Макканн.

Эксперт рекомендует открыто обсуждать причины отказа, искать варианты помощи и проявлять заботу — это постепенно возвращает влечение.

