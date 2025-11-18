«Несправедливая конкуренция»: Набиллуина об особых скидках на маркетплейсах

Набиуллина: маркетплейсы не должны делать скидки за оплату картами их банков

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вопрос обсуждается на всех уровнях, в том числе и законодательном.

Скидки, которые предоставляют маркетплейсы за оплату картами своих же банков, не позволяют развиться здоровой конкуренции. Об этом заявила глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина на конференции регулятора «Фокус на клиента».

«Потому что банки, которые продают свои финансовые услуги на платформе, не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут. Это не совсем справедливая конкуренция», — отметила Набиуллина.

Этот вопрос является острым, поэтому активно обсуждается всеми заинтересованными сторонами, пояснила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина отметила, что при нынешней схеме, когда есть скидка за оплату с определенного счета, сложно отследить злоупотребления.

Известно, что Совет Федерации еще в октябре рекомендовал правительству обратить на данную проблему внимание и урегулировать ее законодательно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продавцы маркетплейсов беспокоятся из-за возможного вреда скидок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.