Набиуллина раскритиковала банки за чрезмерные блокировки счетов

Жесткие меры защитили клиентов от мошенников, но вызвали волну новых жалоб.

Банки в России «перегнули палку» с блокировками счетов в борьбе с мошенниками. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента».

Глава ЦБ отметила, что количество обращений о пропаже денег стало заметно ниже, однако параллельно увеличились жалобы на то, что финансовые организации необоснованно ограничивают доступ к средствам. По ее словам, регулятору приходилось вмешиваться в многочисленные случаи блокировок без объяснений.

«То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства, мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились и надеюсь, что проблема будет решена», — отметила глава ЦБ.

Регулятор требует от банков раскрывать людям причины ограничений и подчеркивает, что меры контроля должны применяться так, чтобы честные клиенты не сталкивались с препятствиями. Ранее Набиуллина уточняла, что блокировки возможны по трем основаниям: если есть подозрения на вывод денег мошенниками, признаки отмывания средств или нарушения налоговых правил.

