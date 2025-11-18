С Киркорова требуют взыскать 12 млн рублей по кредитному договору

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Адвокат народного артиста опровергает обвинения в адрес звезды.

С народного артиста РФ Филиппа Киркорова требуют взыскать 12 миллионов рублей по кредитному договору. Об этом сообщил его адвокат Роман Кузьмин в беседе с 5-tv.ru.

В Таганском суде Москвы прошло заседание по иску АО «Социум Трейд», которое требует взыскать с артиста 12 миллионов рублей по договору займа и кредитному договору. По ходатайству сторон, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме для защиты частной жизни ответчика.

Представитель певца, адвокат Роман Кузьмин, озвучил свою позицию, комментируя исковые требования.

«С моего доверителя хотят взыскать 12 миллионов рублей суммы кредита и пени, однако Киркоровым была осуществлена договоренность с предыдущим руководством банка, что за эту сумму в счет долга будет дано выступление на новогоднем корпоративе в 2022 году», — заявил Кузьмин в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Адвокат опроверг появлявшиеся в прессе заявления о том, что Киркоров не платил по кредитам.

«Это неправда. В частности, в „Социум Трейд“ было переведено практически 97% всех денежных средств, там осталась небольшая сумма, она вам известна — 12 000 000. Конечно же, он мог бы эту сумму погасить еще три года назад. Вопрос: почему он этого не сделал? Объясню: потому что он с прежним руководителем банка об этом договорился — о том, что выплату этих средств он заменит выступлением на новогоднем корпоративе», — пояснил представитель певца.

Согласно имеющейся информации, певец оформил кредит в 2020 году. После того как задолженность не была погашена в полном объеме, банк с согласия Киркорова уступил право требования долга АО «Социум Трейд». Именно эта компания теперь и выступает истцом по делу.

