За десять лет в столице обновили фасады почти 80 зданий с угловым рустом

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Для каждого такого строения разрабатывался уникальный ремонт с учетом особенностей.

За последние десять лет в Москве отреставрировали почти 80 домов, на фасадах которых есть угловой руст. Об этом сообщил портал mos.ru.

«В Москве за десять лет капитального ремонта полностью обновили фасады около 80 зданий, в облике которых угловой руст играет ключевую роль. Этот прием придает домам четкость, выразительность, графичность и основательность, подчеркивая изящные архитектурные контуры, ставшие гармоничной частью городского пейзажа», — говорится в материале.

На портале уточнили, что для каждого строения использовался индивидуальный подход: подбирались материалы и учитывались все архитектурные нюансы.

Одни из последних таких зданий, которые подверглись реставрации, стали три дома, возведенные еще в первой половине XX века в стиле неоклассицизм. Это семиэтажное здание по адресу улица Беговая, 17 корпус 1. Его построили в 1940 году. Еще одно здание с подобным декором стоит на улице Большая Якиманка, 25, но уже 1911 года сдачи, а затем дополнительно возвели надстройку в 1938-м. Третье строение можно найти по адресу улица Новопесчаная, дом 8, корпус 1. Оно появилось в 1950 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что завершилась реставрация Сытного двора усадьбы Коломенское.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.