В Свердловской области мать сажала сына на цепь и избивала его скалкой

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Насилие продолжалось в течение двух лет.

В Первоуральске суд вынес приговор Татьяне Шаниной, которая систематически применяла насилие к своему 11-летнему сыну. По информации, опубликованной в Telegram-канале судов Свердловской области, женщину признали виновной в истязаниях и незаконном лишении свободы малолетнего.

«Первоуральский городской суд признал Татьяну Шанину виновной и квалифицировал ее действия как истязание и незаконное лишение свободы, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года, по данным следствия, Шанина посадила своего сына на цепь. В последующие месяцы, а именно в феврале и марте 2025 года, она систематически применяла физическое насилие к подростку, используя деревянную скалку и кожаный ремень. Удары наносились по различным частям тела: ногам, рукам, спине и плечам. Также женщина удерживала сына за уши и перемещала его против его воли.

Подсудимая полностью признала свою вину в ходе судебного разбирательства. Первоуральский городской суд приговорил Шанину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, суд частично удовлетворил иск прокуратуры о возмещении морального вреда в пользу пострадавшего подростка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.