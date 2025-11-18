Жесткая посадка пассажирского самолета в Конго попала на видео

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На борту находилось 20 человек, в том числе министр страны.

Пассажиры частного джета пережили крушение. Жесткая посадка произошла в Конго, после чего борт моментально вспыхнул.

На борту было около 20 человек — все остались живы. Среди них — один из министров страны. Он направлялся на инспекцию рудника, где накануне погибли рабочие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Грузии потерпел крушение турецкий военно-транспортный самолет С-130 — погибли 20 военнослужащих.

Первые сообщения о крушении опубликовало грузинское издание Imedinews, разместившее видеозапись инцидента. На кадрах видно, как самолет резко теряет высоту и снижается почти вертикально, оставляя за собой густой шлейф дыма. Причины катастрофы устанавливаются.



Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.