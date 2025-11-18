Доктора Сеченовского университета первыми в РФ поставили пациенту «живую заплатку» на барабанной перепонке

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Терапия клеточным препаратом помогает быстро восстанавливать поврежденные ткани.

Набраться опыта молодым специалистам помогают не только наставники, но и открытия выдающихся врачей федеральных клиник. Доктора Сеченовского университета впервые в России вырастили и пересадили пациенту биомедицинский клеточный продукт.

Этот инновационный метод сами врачи называют «живой заплаткой». За уникальной операцией наблюдала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Чтобы восстановить барабанную перепонку, врачам потребуется всего один шприц, внутри которого — прорывной для медицины препарат. Никаких надрезов и проколов, врачи это даже и операцией не называют, — медицинская манипуляция, занимает которая не больше получаса.

В отверстие, которое образовалось в перепонке, такое может быть, например, из-за отита, ставят «заплатку», внимание, выращенную из собственных клеток пациента. Персонализированное лекарство — инновационный биомедицинский клеточный продукт. Это первый в мире клинический опыт.

По сравнению с традиционными методами лечения, терапия клеточным препаратом менее травматичная. А еще при таком вмешательстве ткани восстанавливаются практически полностью.

Сеченовка стала первым в России университетом, запустившим полный цикл: от забора биоматериала до готового продукта. Для «живой заплатки» нужна жировая ткань, оттуда выделяют клетки, размножают их и формируют сфероиды — маленькие шарики, внутри которых коктейль биологически активных веществ.

«Мы надеемся, что все-таки довольно простые перфорации барабанной перепонки мы уже сможем оперировать по новому методу. В среднем, операция от часа до двух длилась, а сейчас — от 15 до 30 минут», — пояснил врач-оториноларинголог клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Владимир Гергиев.

От перфорации барабанной перепонки зачастую страдают люди, часто болеющие простудой или с травмами уха. Из-за этой проблемы человек со временем теряет слух и постоянно рискует получить новое воспаление.

С такими симптомами пациент Эдуард жил три года, пару недель назад ему ввели новый клеточный продукт.

«Восстановление слуха идет, я думаю, месяц, два-три, никакого дискомфорта нет абсолютно», — сообщил Эдуард Мигаль.

Помимо барабанных перепонок, биомедицинские клеточные продукты уже применяют для восстановления голосовых складок, возвращая пациенту возможность говорить.

«Такие технологии можно использовать в различных областях медицины, где требуется восстановление органа. Это урология, это травматология, это кардиология, это нейрохирургия, ну и, конечно, оториноларингология», — подчеркнул директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета, доктор медицинских наук Валерий Свистушкин.

Сейчас в Сеченовке ведут еще одну серьезную работу. Биомедицинский клеточный продукт разрабатывают для восстановления дефектов полостей носа, которые часто приносят пациентам серьезные проблемы и даже инвалидность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.