Практически все время до прихода наших бойцов местные жители провели в подвале, выходить боялись.

Российские штурмовые отряды проводят очень аккуратную работу по эвакуации жителей Красноармейска. Поскольку в подвалах могут укрываться не только боевики, но и обычные горожане, которые не смогли выехать из города. Настоящую спецоперацию там провел наш боец с позывным «Туча». Под огнем вражеской артиллерии он в одиночку вывел в безопасные районы группу мирных жителей. Корреспондент «Известий» Александру Сафиулину спасенные рассказали о чудовищной жестокости киевских нацистов.

Перед тем, как выводить людей из Красноармейска, которые все это время ждали прихода российской армии, наши бойцы несколько раз проработали маршрут, исследовали местность. И вот тот самый момент выхода на открытую поверхность.

Несколько раз в пути они падали на землю. Так называемые «захистники» провожали своих же граждан, которых должны были защищать, минами 120-го калибра вслед.

— А мины где ложились? — спрашивает корреспондент.

— Сзади нас… метров 200-300, — отвечает один из спасенных.

— И сколько мин было, помните? — уточняет журналист.

— По три-четыре сразу прилетало, — добавляет мужчина.

Жителей города на той стороне за людей откровенно не считали. Много оскорблений они выслушали и издевательств стерпели за эти месяцы.

— Во дворах у людей ставили пушки, — рассказывает спасенная женщина.

— По соседству люди жили? — спрашивает корреспондент.

— Конечно живут, там много живут. Их цель — прятаться между людьми, — объясняет собеседница.

Цель простая: чтобы наши войска не могли уничтожать позиции врага, потому что рядом — мирные жители.

Вывел из западни мирных боец с позывным «Туча», за них переживал больше, чем за себя. Идти было тяжело: ноги вязли в грязи, кругом — мины ВСУ. Медлить после миномета нельзя, нужно сразу бежать, меняя траекторию.

«Перед выходом провели инструктаж: в случае полета FPV, „Бабы-яги“, как бы держать дистанцию», — рассказал разведчик отдельного батальона специального назначения с позывным «Туча».

«Самый лучший человек, который попался за все время. Он стал для нас как второй брат», — рассказали беженцы.

Того, кто спас их из ада, они запомнят навсегда. Позывной — «Туча», зовут Никита Тетерин, разведчик отдельного батальона специального назначения, родом из Самары, 25 лет. Вывел 11 человек живыми и невредимыми.

«Просмотрели маршрут с воздуха, при этом мы по этому же маршруту сами проходили. Нашли максимально безопасный маршрут», — рассказал Тетерин.

Незадолго до выхода основных сил ВСУ за пределы города и эвакуации наших мирных жителей, по Красноармейску ездил вражеский танк. Бил по зданиям. Уничтожал то, что уже считал чужим, то есть, российским.

— Отвращение было к таким людям, — комментирует местная жительница.

— Как они себя вели? — уточняет корреспондент.

— Напьются, начинают говорить людям: «Вы ждуны! Вы такие плохие», — приводит пример женщина.

При этом в самом Красноармейске продолжалась мобилизация, пока в город не вошли наши войска, здесь круглосуточно ездили автобусы ТЦК.

