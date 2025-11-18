Опубликованы кадры освобождения населенных пунктов Яблоково в Запорожской области и Рог в ДНР

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Убегая, противник оставил большое количество оружия и боеприпасов, приготовленных для длительной обороны.

Плацдарм площадью более шести квадратных километров перешел под контроль наших войск после освобождения села Яблоково в Запорожской области. В населенном пункте боевики построили многочисленные укрепления, и не захотели использовать последнюю возможность безопасно выйти.

«Предлагали сдаться. Кто отказывался — заходили уже с гранатой, по боевому, как полагается. В общем быстро технично нахрапом взяли», — рассказал командир штурмовой группы с позывным «Азазель».

А в окрестностях Красноармейска, как рассказали в Минобороны, освободить село Рог удалось благодаря одновременному удару сразу с трех сторон — севера, запада и востока.

По словам наших штурмовиков, противник все последние дни прятался в блиндажах и подвалах. Но это не стало преградой для российской пехоты и беспилотников.

