«До сих пор плачу кредит и снимаю жилье»: вдовец Гурченко остался без квартиры

Режиссер бережно хранит наследие актрисы.

Последний муж народной артистки СССР Людмилы Гурченко, продюсер и режиссер Сергей Сенин, бережно хранит наследие актрисы, однако сам оказался без собственного жилья. В этом году Людмила Марковна могла бы отпраздновать 90-летие, но ее квартира, где она прожила последние годы, была передана под музей, а загородный дом достался дочери актрисы — Марии. Об этом сообщает StarHit.ru.

«Формально да. Семья Маши заявила права на наследство. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит. Сам не живу там уже 12 лет, снимаю жилье», — рассказал Сенин.

Музей-мастерская, открытая в центре Москвы в 2016 году, представляет собой неформальную экспозицию, максимально приближенную к оригинальной жилой обстановке актрисы. Здесь сохранены ее личные вещи, рабочие материалы и даже элементы, связанные с увлечением Гурченко дизайном и пошивом одежды.

Говоря о покойной супруге, Сергей Сенин отметил, что образ Людмилы на экране часто не совпадал с реальной жизнью.

«Образ на экране часто переносят на саму Люсю, но в жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом. Но иногда именно молчание звучит громче слов. Например, она не принимала фразу: „Я тебя люблю“. Она ей не доверяла — ценила поступки, факты», — вспоминает Сенин.

Сергей Сенин продолжает работать с наследием Гурченко, расшифровывая ее дневники с 1980-х годов, часть из которых актриса планировала опубликовать в своей третьей книге.

