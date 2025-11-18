Американец пытался провезти через границу редких птиц в трусах

Фото: www.globallookpress.com/JÃ¼rgen & Christine Sohns

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Американец попытался пересечь границу США и Мексики, спрятав в нижнем белье двух птиц исчезающего вида. Об этом сообщает New York Post.

Сотрудник таможенной и пограничной службы обратил внимание на «выпуклость в паховой области» 35-летнего мужчины. Согласно материалам дела, ранее за ним уже фиксировались попытки незаконного ввоза птиц в США.

При повторном досмотре Мартинес несколько раз утверждал, что выпуклость — это половой орган. Однако досмотр показал, что в нижнем белье мужчины были обнаружены два коричневых мешка, каждый из которых содержал по одному попугаю. Птицы были обнаружены без сознания и находились под действием сильных успокоительных.

Прибывшие специалисты Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных идентифицировали их как молодых оранжевогрудых попугаев — исчезающий вид, находящийся под охраной в США с 2005 года.

Ветеринарная служба на южной границе оказала необходимую помощь. Позднее птиц перевели в Центр импорта животных. Их состояние оценивается как стабильное.

Прокуратура подчеркивает, что, если бы мужчина смог тайно ввезти птиц, они избежали бы обязательного карантина. Это могло создать угрозу распространения опасных заболеваний, включая высококонтагиозный штамм птичьего гриппа.

Федеральные власти предъявили мужчине обвинение в незаконном импорте товаров. Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 250 000 долларов.

