Несмотря на коррупционный скандал на Украине, в Европе хватает желающих потратиться на Киев.

Несмотря на новые детали расследования, Урсула фон дер Ляйен призывает ЕС еще больше потратить на Украину. Об этом сказано в письме, которое она разослала европейским лидерам. Всю абсурдность этого предложения емко и точно описал Виктор Орбан.

«Вся эта история немного похожа на попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — прокомментировал премьер-министр Венгрии.

Тем не менее «отправить очередной ящик» готовы многие страны ЕС. Сегодня Зеленский приедет в Испанию, где вновь будет требовать гарантии поддержки. А Франция накануне подписала меморандум о закупке вооружений для ВСУ.

