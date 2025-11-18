Петербурженка прыгнула в канал ради спасения маленькой дочери

Фото, видео: "ДП"/Потеева Ксения; 5-tv.ru

Ребенка женщина спасла, но ей самой потребовалась помощь.

Это кадры из Петербурга. Прогулка на берегу Матисова канала едва не обернулась трагедией. Юная петербурженка поскользнулась и упала в ледяную воду. На помощь бросилась ее мать. Ей удалось вытолкнуть ребенка на сушу. Но выбраться сама она уже не смогла.

Рядом оказались прохожие и рыбаки. Пока женщину доставали из воды, неравнодушные очевидцы позаботились о девочке.

«Я ее обняла начала успокаивать, что ты в безопасности, маму достают, все хорошо. Но я вижу, что она мокрая, и она говорит о том, что „мне холодно, вода, как в океане“, и она вся дрожит», — рассказала очевидица Светлана Богданова.

Спасенным помогли согреться и сразу вызвали скорую. Обошлось без переохлаждения и травм. Убедившись, что все в порядке, женщину с ребенком отпустили домой.

