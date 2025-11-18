Небензя назвал резолюцию США по Газе в Совбезе ООН «котом в мешке»

Фото, видео: www.globallookpress.com/Manuel Elias; 5-tv.ru

Документ не закрепляет принцип двух государств в урегулировании конфликта.

Совбез ООН поддержал план США по сектору Газа. «За» выступили 13 членов из 15. Россия и Китай от голосования воздержались. И на то есть свои причины.

Василий Небензя раскритиковал предложенную Вашингтоном резолюцию, ведь она не закрепляет принцип двух государств — Израиля и Палестины, а значит, нельзя гарантировать и нейтралитет миротворческих сил.

«Представленный Соединенными Штатами документ — это очередной „кот в мешке“. По сути, совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона, отдавая сектор Газа на откуп Совета мира и международных стабилизационных сил, о модальностях работы которых нам пока ничего не известно», — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Документ подвергся критике и со стороны ХАМАС. По мнению движения, план не учитывает интересы палестинского народа и лишь помогает реализовать цели Израиля.

Тем временем его чиновники всячески пытаются отмыться от репутации военных преступников. Израиль даже подал в МУС апелляцию и потребовал отменить ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны. Примечательно, что ранее глава Израиля заявил, что суд в Гааге вовсе утратил всяческую легитимность.

