Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России, пишет Reuters

Американский лидер ожидает одной важной для себя поправки, уточнил источник.

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о расширении санкций против России, если в нем будет положение о том, что окончательное решение о введении или снятии рестрикций остается за президентом. Об этом 17 ноября сообщил высокопоставленный представитель Белого дома в интервью Reuters.

«Белому дому и президенту важно, чтобы санкционный пакет содержал исключение, гарантирующее, что финальные решения по санкциям принимает президент. Если это включено в текст, думаю, он рассмотрел бы возможность его подписания», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, Трамп уже поддержал инициативу и даже был готов подписать закон.

«Он дал понять это еще вчера вечером», — добавил представитель администрации.

Чиновник также отметил, что переговоры между Россией и США по урегулированию ситуации в Украине продолжаются.

«Мы определенно все еще занимаемся этим. Это просто не находилось в центре новостей, потому что у нас происходит очень многое», — сказал он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что любой стране грозят экономические санкции за сотрудничество с Россией. При этом госсекретарь Марко Рубио признал, что надавить на Россию Штатам больше нечем. Вашингтон просто не может как-то еще ограничить Москву, подчеркнул дипломат.

