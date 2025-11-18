«Бесконечно притягательно»: Чиповская сравнила произведения Достоевского и Толстого

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Романы Достоевского для актрисы менее привлекательны, чем произведения Толстого.

Актриса Анна Чиповская, сыгравшая роль Настасьи Филипповны в современной постановке произведения Федора Достоевского «Идиот», сравнила роман писателя с трудами другого классика — Льва Толстого. Своим мнением она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru во время пресс-показа спектакля «Идиоты» режиссера Сергея Волкова в Московском художественном театре имени Чехова.

«Начнем с того, что я никогда не думала про Настасью Филипповну вообще. Нельзя сказать, что я люблю этот роман. Я с большим уважением к нему отношусь, но я из этих, которые к Толстому ближе. Честно, правда даже когда меня спрашивали в интервью: „А вот у вас есть роль мечты?“, я никогда в жизни ее не называла, я даже о ней не думала», — рассказала Анна.

Актриса отметила, что для нее стало настоящим удивлением, когда режиссер Сергей Волков предложил ей сыграть Настасью Филипповну в его новом проекте. Для Чиповской образ женщины, в которую влюбляются по портрету, кажется ей, в первую очередь, притягательным по совершенно иной причине.

«Когда он (Сергей Волков — Прим. Ред.) написал, я удивилась. Так что он для меня в каком-то смысле первооткрыватель этого персонажа. А что это за женщина, в которую влюбляются по портрету — не знаю, мне кажется, то, как она живет, бесконечно притягательно, потому что она ничего не боится, не боится смерти. Потому что точно у нее вместо сердца был камень. Это очень, я думаю, притягательно, потому что опасность, а она безусловно опасна, всегда, так сложилось, для людей манит, так скажем <…>. Понятно, что она какая-то невидимо красивая женщина, но мне кажется, что это дело пятое, я думаю, она, как наркотик, понимаешь, что умрешь, но очень хочется», — поделилась актриса.

