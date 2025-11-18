«Как Цезарь»: Анна Чиповская рассказала, чем ее поразил режиссер Сергей Волков

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Актриса рассказала о своих ощущениях от современной постановки классического произведения Федора Достоевского.

Театральный режиссер Сергей Волков практически никогда не следит за происходящим на сцене из зрительного зала. Об этом актриса Анна Чиповская рассказала корреспонденту 5-tv.ru во время пресс-показа спектакля «Идиоты» в Московском художественном театре имени Чехова. Она также поделилась, как ощущает осовремененную постановку классического произведения Федора Достоевского.

По словам Анны, Волков глубоко поразил ее умением одновременно репетировать и как актер, и как режиссер. Кроме того, после каждого прогона он озвучивал артистам все свои замечания, которые держал все это время в голове. При этом, Волков никогда не следил за процессом на сцене из зала — он предпочитал другой способ.

«Сережа (режиссер Сергей Волков — Прим. Ред.) меня вообще поражает, потому что репетировать как актер и как режиссер одновременно, потому что он крайне редко, да практически никогда, не садился в зал, ничего не смотрел. Упадет и смотрит одним глазом, что мы там делаем. При этом, после каждого прогона он помнит все замечания, которые хотел сказать <…>. Он Цезарь в каком-то смысле», — рассказала Чиповская.

Также актриса поделилась, что идея с воплощением нескольких ролей одновременно создала атмосферу единого организма на сцене.

«Это какое-то общее целое, какой-то один организм, мне так видится, пока я сижу на стуле там», — смеясь добавила Анна.

Этот спектакль — настоящий вызов

Премьерный показ спектакля «Идиоты» Сергея Волкова по роману Федора Достоевского прошел в Московском художественном театре имени Чехова. По словам режиссера, он хотел, чтобы в спектакле обязательно звучал автор, чей язык и мироощущение отражались бы через каждого актера.

Так оно и вышло. На сцене «идиот» — не один безумец, а целая команда, где четыре человека показывают многогранность своих образов. Даже действие началось не с поднятия занавеса, а с того момента, когда зрители вошли в зал. Сцена — еще один отголосок «безумства»: банки с синей краской, разбросанные повсюду цветы на полу, и в придачу Рогожин, появляется не как привычный бородатый купец, а как темный неврастенический двойник Мышкина, в майке и с руками, заляпанными краской.

