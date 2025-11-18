Трамп допустил удары по Мексике ради борьбы с наркотрафиком в США

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Высказывания американского президента не сходятся со словами госсекретаря Марко Рубио.

Президента США Дональда Трампа не смущает перспектива нанесения ударов по Мексике в рамках борьбы с наркокартелями и ликвидации поставок запрещенных веществ в Соединенные Штаты. Об этом он заявил журналистам, сообщило информационное агентство Bloomberg.

По словам американского лидера, он также готов к расширению военной кампании в Латинской Америке. Он отметил, что в Мехико ситуация серьезная, поэтому США могут действовать там так же, как и в Карибском бассейне, поставки наркотиков из которого практически остановили.

Ради решения проблемы с наркотрафиком глава Белого дома готов сделать «что угодно». Он также добавил, что не исключает наземной операции в Венесуэле.

Однако высказывания американского президента не сходятся со словами госсекретаря Марко Рубио, который ранее заявлял, что США находится в тесном контакте с Мексикой в борьбе с наркотрафиком и что администрация Трампа не планирует «односторонних действий» в отношении страны или развертывания войск.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, США отправили мощнейший авианосец для борьбы с наркокартелями, однако, по данным американских СМИ, реальная цель отправки ударной группы к берегам Латинской Америки — помощь в госперевороте в Венесуэле. До этого Военно-воздушные силы (ВВС) США нанесли удар по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане, а также начали подготовку наступательного плацдарма у берегов Венесуэлы.

