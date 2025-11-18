Пранк вышел из-под контроля: блогеры повесили свой «шедевр» в Лувре

Бельгийские пранкеры повесили свой портрет рядом с «Мона Лизой» в Лувре

Фото, видео: Reuters/Abdul Saboor; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Картина провисела в главном музее Франции по меньшей мере два часа.

Лувр опять опозорился на весь мир своей дырявой системой безопасности. На этот раз ее обманули молодые блогеры из Бельгии, которые под видом посетителей попали в музей и повесили собственный распечатанный портрет в зале со знаменитой «Мона Лизой». Прямо на глазах у скучающей охраны.

Полотно и раму пранкеры пронесли мимо охраны в обычном бумажном пакете. Хотя в Лувр запрещено проносить абсолютно любые произведения искусства и антиквариат.

Новую картину на стене заметили далеко не сразу. Фотография двух друзей провисела на одной стене с мировыми шедеврами как минимум пару часов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.