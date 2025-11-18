Радио «Судного дня» передало сообщение, которое вызвало тревогу в НАТО

Фото: 5-tv.ru

Российская радиостанция УВБ-76, также известная как «радио Судного дня», передала в эфир новое закодированное сообщение, которое в НАТО расценили как угрозу, сообщил британский таблоид Express.

Из публикации следует, что в понедельник радиостанция передала ряд зашифрованных посланий, в одном из которых упоминалась Латвия.

В материале отметили, что радиостанция УВБ-76 активизируется в периоды высокой международной напряженности, передавая кодированные сообщения.

Россия не раз выражала обеспокоенность особой активностью НАТО у своих западных границ. Североатлантический альянс наращивает силы, мотивируя это необходимостью «сдерживания агрессии».

При этом в Кремле отмечали, что Москва не угрожает Евросоюзу или альянсу, однако не оставит без внимания действия, представляющие потенциальную угрозу для российских интересов. Несмотря на это, она по-прежнему открыта для равноправного диалога при условии, что Запад должен отказаться от курса милитаризации региона.

О радио «Судного дня»

Военная радиостанция УВБ-76 (она же «Жужжалка» — Прим. Ред.), созданная в 1970-х годах, известна загадочными сигналами и закодированными сообщениями. Любители конспирологических теорий активно следят за «жужжанием» и пытаются найти смысл или скрытую информацию в переданных кодах.

УВБ-76 на протяжении 23 часов и десяти минут в сутки передает монотонные сигналы. При этом в эфире иногда раздаются короткие сообщения с кодовыми словами, которые, по мнению экспертов, могут быть связаны с военными действиями или учениями.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, радио «Судного дня» 13 ноября передало зашифрованное послание «ржавленье».

