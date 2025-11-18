В США анонсировали продвижение дополнительных санкций против России

Грэм заявил о продвижении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе

Законопроект поддержало большинство членов американского парламента от обеих партий.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* на странице в соцсети X сообщил о продвижении дополнительных антироссийских санкций. Соответствующий законопроект рассмотрят в Конгрессе США.

По словам Грэма, законопроект поддержало большинство конгрессменов от обеих партий. В случае одобрения президент США сможет вводить вторичные санкции и пошлины по отношению к странам, которые продолжают закупать энергоресурсы у России, а также будет иметь дополнительные рычаги для завершения конфликта на Украине.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 17 ноября американский лидер Дональд Трамп пригрозил «жесткими» санкциями странам, продолжающим вести бизнес с Россией. Документ включает пошлины до 500%, а сам пакет ограничений может стать инструментом давления на Москву и ее внешнеторговых партнеров.

По словам Трампа, такие же рестрикции могут коснуться и партнеров Ирана.

* — внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ