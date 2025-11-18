Су-25 разбомбили опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Ракеты для ударов по целям запускали с малых высот.

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Ракеты запускали парами с малых высот.

После боевых вылетов инженерно-технические специалисты выполнили регламентные работы по обслуживанию и подготовке штурмовиков к следующему заданию.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.