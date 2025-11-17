В Сочи мужчины избили девушку на пешеходном переходе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В поселке Красная Поляна в Сочи девушка получила телесные повреждения в результате конфликта с неизвестными мужчинами на пешеходном переходе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД в Сочи в Telegram-канале.

«В пункт полиции поселка Красная Поляна с заявлением обратилась девушка, которая сообщила, что на пешеходном переходе у нее произошел конфликт с неизвестными мужчинами, в ходе которого ей были причинены телесные повреждения», — проинформировало ведомство.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к инциденту. По итогам проверки дадут процессуальную оценку действиям всех участников конфликта, после чего при необходимости примут меры.

